МИД России посоветовал игнорировать заявление Меркель о судьбе Европы

В МИД России выразили недоумение по поводу заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости «взять судьбу Европы в свои руки». Об этом в среду, 31 мая, сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Всегда казалось, что Евросоюз — это абсолютно самоценное объединение, обладающее таким колоссальным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, что ему не нужны никакие дополнительные кураторы», — отметила она.

Материалы по теме Майн либер фройнд США и ФРГ остаются близкими партнерами, несмотря на неприязнь между их лидерами

В то же время Захарова пояснила, что в Москве «было такое ощущение какое-то время назад», когда Евросоюз, по ее словам, принимал самостоятельные решения и проводил собственную внешнюю политику. В качестве примера дипломат привела урегулирование иранской ядерной проблемы, при решении которой, как отметила Захарова, ЕС «играл одну из первых скрипок». Представитель МИД подчеркнула, что «за последнее время этой самостоятельности мы в принципе не видели», и добавила, что в связи с этим «ориентироваться на заявление [Меркель] не стоит».

28 мая канцлер сказала, что Евросоюз должен находиться в дружеских отношениях с США и Великобританией, а также быть «добрыми соседями» с Россией и другими странами. «Но мы должны знать, нам придется бороться за свои права, за свое будущее, европейцы должны взять свою судьбу в свои руки», — отметила Меркель. Немецкая газета Die Welt трактовала это высказывание так, будто ФРГ больше не считает США надежным партнером.

Заявление канцлера прозвучало спустя сутки после того, как в Италии завершился саммит «Большой семерки», по итогам которого лидеры не смогли договориться по ряду вопросов.