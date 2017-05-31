Двух благовещенцев оштрафовали за исполнение в гараже песни «Уничтожай полицай»

Благовещенский городской суд приговорил к штрафу двух местных жителей, исполнивших в гараже песню собственного сочинения «Уничтожай полицай». Об этом сообщается на сайте суда в среду, 31 мая.

Отмечается, что музыкантов Мачнева и Щедривого признали виновными в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 Уголовного кодекса России). Их обязали выплатить 110 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.

Суд установил, что обвиняемые исполнили на концерте в гараже песню Мачнева, «в которой не менее восьми раз использовано выражение "Убей м…", побуждающую к совершению насилия — уничтожению путем убийства сотрудников полиции». В постановлении говорится, что на выступлении музыкантов присутствовали четыре человека.

Щедривой и Мачнев полностью признали свою вину, отказавшись при этом давать показания.

В апреле сообщалось, что барда Бориса Яковлева из города Дно Псковской области обвинили в экстремизме. Правоохранительные органы усмотрели в текстах песен музыканта публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.