В песнях барда из псковского Дна нашли экстремизм

Барда Бориса Яковлева из города Дно Псковской области обвинили в экстремизме. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает РИА Новости в четверг, 20 апреля.

По словам Динзе, региональное управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) усмотрело в текстах музыканта, опубликованных в интернете, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. «Яковлев известен авторскими песнями, которые он публикует в своем канале на YouTube, а также на собственной странице в соцсети "ВКонтакте"», — рассказал адвокат.

Отмечается, что барда отпустили под подписку о невыезде. Яковлев не признал себя виновным и отказался от дачи показаний. По песням музыканта проведут лингвистическую экспертизу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Речь идет о текстах, начинающихся со слов "Про выборы", "Мы свой лимит на революции уже исчерпали", "Над головою карлика", "Мне вот интересно", "Читая новостную ленту"», — подчеркнул Динзе.

Свои работы Яковлев публиковал на видеохостинге YouTube и во «ВКонтакте».