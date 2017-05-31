Бывший СССР
 

В ДНР предложили Тымчуку попробовать захватить Донбасс за неделю

Перейти в «Мою Ленту»
Эдуард Басурин
Эдуард Басурин

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин предложил депутату Верховной Рады Дмитрию Тымчуку возглавить наступление украинской армии на Донбасс. Об этом в среду, 31 мая, он сказал в интервью Национальной службе новостей (НСН). Ранее парламентарий предрек разгром ополченцев Вооруженными силами Украины (ВСУ) за 5-6 дней.

«Я вам предлагаю обратиться к нему [Тымчуку]: пусть возглавит эту армию. За три года не получилось, а какой-то депутат хочет это сделать за шесть дней. Пусть попробует», — сказал Басурин. По его словам, ополчение народных республик гораздо лучше готово к обороне, чем раньше. «Оно сильнее намного и духом, и в дисциплине, и в техническом обеспечении, по сравнению с 2014 годом. Это, знаете, как маленький ручеек и большая река», — заключил он.

Ранее в среду Тымчук заявил, что ВСУ способны за считаные дни смять оборону Донбасса и выйти к границе России. «Они (ополченцы — прим. «Ленты.ру») цепляются, создают целые районы обороны как раз из-за того, что очень сильно боятся, что ВСУ проведут такую операцию и на протяжении, думаю, 5-6 дней выйдут на границу Российской Федерации», — отметил парламентарий, указав, что самым уязвимым участком обороны на востоке Украины является Новоазовский район на юге ДНР.

12 марта Басурин рассказал о попытке украинских силовиков атаковать позиции ополченцев из акватории Азовского моря. Сообщалось, что в территориальные воды Донецкой народной республики вошли два украинских катера. Бойцы ДНР открыли ответный огонь, один из катеров получил серьезные повреждения.

В феврале украинская армия при попытке прорыва позиций ополчения на побережье Азовского моря потеряла 15 человек убитыми, еще 25 были ранены.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ДНР предложили украинскому депутату возглавить наступление на Донбасс
Депутат Рады заявил о готовности украинской армии за 5 дней разгромить ДНР и ЛНР
ДНР сообщила об атаке украинских силовиков с Азовского моря
Последние новости
Копия отчета об отсутствии российских «Буков» на Украине в 2014-м попала в СМИ
Героев комиксов распределили на факультеты Хогвартса
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
В ДНР предложили Тымчуку попробовать захватить Донбасс за неделю
Роспотребнадзор нашел пестициды в черногорском вине
Украина уведомила «Газпром» об аресте акций «Газтранзита»
Вильфанд предупредил о надвигающейся грозе и очередном усилении ветра в Москве  
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:08 Сегодня
Игорь Додон

Дипломатом в спину

Почему Молдавия решила выслать пять сотрудников посольства России
13:32 Сегодня

Копия отчета об отсутствии российских «Буков» на Украине в 2014-м попала в СМИ

12:43 Сегодня

Назарбаев первым купил изготовленные для казахстанцев золотые слитки

14:32 30 мая 2017

Саакашвили вывел своих сторонников на акцию протеста в центре Киева

Бывший СССР
 — 
00:00 25 мая 2017
Участники шествия ветеранов легиона «Ваффен СС»

«Это нацизм в чистом виде»

Латвийский оппозиционер о том, почему в сейме сравнили русскоязычных со вшами
13:06 Сегодня

Депутат Рады испугался захвата Россией Херсонской области

09:45 Сегодня

Командир полка «Азов» анонсировал штурмы облсоветов по всей Украине

14:40 29 мая 2017

Во Львове констатировали провал весеннего призыва в ВСУ

Бывший СССР
 — 
00:17 30 мая 2017

Старикам здесь не место

Почему Киев перестал жалеть пенсионеров
10:48 Сегодня

Депутат Рады заявил о готовности украинской армии за 5 дней разгромить ДНР и ЛНР

20:11 30 мая 2017

Эксперт назвал заинтересованных в высылке российских дипломатов из Молдавии

13:12 29 мая 2017

Светлана Лобода опубликовала видео атаки радикалов перед ее концертом в Одессе

Россия
Епископ Ливенский Нектарий (слева)«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды»
Кто и для чего подарил орловскому священнику автомобиль за 6 миллионов рублей
Карнавал реконструкторов
Почему фестиваль «Времена и эпохи» больше не умещается в Коломенском
В аэропортах Подмосковья усилят меры безопасности во время Кубка конфедераций
У Владивостока появился официальный гимн
Собянин рассказал об активной поддержке реновации москвичами
Захарова попросила Кадырова забрать спросившего о геях репортера-финна в Чечню
Более полумиллиона человек пришли сдавать ЕГЭ по математике
Все материалы
Мир
Федор Лукьянов: Зачем нам Макрон?
Москве нужно восстановление франко-германской модели управления Европой
Друзья из страны пирамид
Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
СМИ узнали о расширении Россией санкций в отношении черногорских политиков
В Колорадо за счет продажи марихуаны профинансируют школы и больницы
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Нацист на пути джихада
Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонДипломатом в спину
Почему Молдавия решила выслать пять сотрудников посольства России
Копия отчета об отсутствии российских «Буков» на Украине в 2014-м попала в СМИ
В ДНР предложили Тымчуку попробовать захватить Донбасс за неделю
Назарбаев первым купил изготовленные для казахстанцев золотые слитки
Депутат Рады испугался захвата Россией Херсонской области
Командир полка «Азов» анонсировал штурмы облсоветов по всей Украине
Депутат Рады заявил о готовности украинской армии за 5 дней разгромить ДНР и ЛНР
Все материалы
Финансы
Объединяй и властвуй
Начнет ли ЦБ жестко контролировать кредиты граждан
Путеводитель по «Миру»
Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Дыра в капитале Росэнергобанка составила почти 24 миллиарда рублей
Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег
Минэкономразвития спрогнозировало отсутствие роста пенсий до 2035 года
Доходность микрозаймов ограничат 150 процентами годовых
Все материалы
Бизнес
Билборд на ягодице
Реклама на человеческом теле набирает популярность
Глава Роскачества похвалил российские крупы и масло
Сладкая жизнь
Как власти Москвы помогают городской пищевой промышленности
Корпорация МСП и Ассоциация итальянских предпринимателей подписали меморандум
Строители Крымского моста начали сооружение фарватерных опор
Максим МаксимовРожденный не в СССР
Кто и как строит новый российский бизнес
Путин отменил ряд экономических ограничений в отношении Турции
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Нам ли быть в причале
Как водная полиция охраняет теплоходы с выпускниками
В России до 2027 года построят два десантных вертолетоносца
Опубликовано видео поражения объектов ИГ в Сирии российскими ракетами
В Иркутской области мужчина угнал машину скорой и поехал кататься по городу
«Адмирал Эссен» и «Краснодар» обстреляли объекты ИГ в Пальмире
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз»Назад в СССР
На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
«Яндекс» представил беспилотное такси
Потенциально обитаемую луну Сатурна заподозрили в перевороте
Создатель надувного модуля МКС заявил о присутствии на Земле инопланетян
Компания из Северной Кореи выпустила свой iPad
Все материалы
Спорт
Майк ТайсонПотрачено
Как спортсмены-миллионеры становятся банкротами
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Александр Поветкин«Кличко не нужен реванш. Ему уже пора»
Рябинский — о допинге, сопернике Поветкина, бое Кличко, убыточности своей работы
Тренер «Урала» объяснил уход Павлюченко в «Арарат» усталостью от нагрузок
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
IAAF допустила еще трех россиян для участия в международных турнирах
Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета РУСАДА
Все материалы
Культура
Что смотреть летом
20 самых интересных кинопремьер сезона
«Пятая нога, второй хвост»
Почему больше нельзя писать стихи о любви
Винс Кларк (справа)«Мир совсем сошел с ума»
Винс Кларк из Erasure о рейвах, «Евровидении» и Brexit
Роберт Де Ниро назвал ситуацию в США тупой трагикомедией
Иван Дорн прочитал стихи про украинский паспорт в гробу
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
К статуям «Смелой девочки» и «Атакующего быка» в США добавили писающую собаку
Все материалы
Интернет и СМИ
Искусство подставы
Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы
«Мы что, каждому должны были СМС отправить?»
В сети жалуются на бездействие экстренных служб до и после урагана в Москве
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
В сети придумали заголовки для «Ленты.ру» на случай восстания машин
Севастополь частично лишился «Яндекса», «Одноклассников» и «ВКонтакте»
Найдены организаторы прямой трансляции со связанной девушкой
Акция мусульманина на улице Манчестера растрогала прохожих и пользователей сети
Все материалы
Ценности
Вставай, кудрявая!
Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
«Зверя» Трампа укрепили и защитили от пуль
Dolce & Gabbana предложили женщинам одеться под Кейт Миддлтон
Jaquet Droz украсила часы ониксом и авантюрином
Frederic Malle сварил мыло за пять тысяч рублей
Послевоенный фанерный комод оценили в 60 тысяч евро
Все материалы
Путешествия
Экстремальная упаковка
Как собирать чемодан, чтобы в него вошло все необходимое
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
На очистку «мусорного пляжа» в Индии ушло 85 недель
Прокуратура обратилась к «Вим-Авиа» из-за многочасовой задержки рейса с детьми
Отель на время экономического форума обошелся туристу в миллион рублей
Названы самые популярные курорты России для летнего отдыха с детьми
Эксперт рассказал о способах сэкономить на перелетах по Европе
Все материалы
Из жизни
Светлые человечки
Топ-10 блондинок, меняющих сознание современных женщин
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Семья из Флориды обнаружила в своем бассейне двухметрового аллигатора
Полуобнаженный кондитер стал любимцем сети
Драку оленя и медведя из-за детеныша сняли на видео
Филиппинец превратился в Чудо-женщину с помощью макияжа
Все материалы
VW Tiguan против Ford Kuga
VW Tiguan, Ford Kuga и необычный счетчик их крутизны
Эволюция автомобильных дисплеев: как это было
Как менялись экраны в машинах
Тест: угадай машину по гримасе Джереми Кларксона
Непроходимый тест на знание мимики Джеззы (и его цитат)
Небывалые пикапы
7 необычных грузовиков, которые мы никогда не увидим
Представлен преемник Saab 9-3
Фанаты помогли «Форду» сделать прощальную версию Focus RS
В BMW отказались привозить седан 1 серии в Европу
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы