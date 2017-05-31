В ДНР предложили Тымчуку попробовать захватить Донбасс за неделю

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин предложил депутату Верховной Рады Дмитрию Тымчуку возглавить наступление украинской армии на Донбасс. Об этом в среду, 31 мая, он сказал в интервью Национальной службе новостей (НСН). Ранее парламентарий предрек разгром ополченцев Вооруженными силами Украины (ВСУ) за 5-6 дней.

«Я вам предлагаю обратиться к нему [Тымчуку]: пусть возглавит эту армию. За три года не получилось, а какой-то депутат хочет это сделать за шесть дней. Пусть попробует», — сказал Басурин. По его словам, ополчение народных республик гораздо лучше готово к обороне, чем раньше. «Оно сильнее намного и духом, и в дисциплине, и в техническом обеспечении, по сравнению с 2014 годом. Это, знаете, как маленький ручеек и большая река», — заключил он.

Ранее в среду Тымчук заявил, что ВСУ способны за считаные дни смять оборону Донбасса и выйти к границе России. «Они (ополченцы — прим. «Ленты.ру») цепляются, создают целые районы обороны как раз из-за того, что очень сильно боятся, что ВСУ проведут такую операцию и на протяжении, думаю, 5-6 дней выйдут на границу Российской Федерации», — отметил парламентарий, указав, что самым уязвимым участком обороны на востоке Украины является Новоазовский район на юге ДНР.

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12 марта Басурин рассказал о попытке украинских силовиков атаковать позиции ополченцев из акватории Азовского моря. Сообщалось, что в территориальные воды Донецкой народной республики вошли два украинских катера. Бойцы ДНР открыли ответный огонь, один из катеров получил серьезные повреждения.

В феврале украинская армия при попытке прорыва позиций ополчения на побережье Азовского моря потеряла 15 человек убитыми, еще 25 были ранены.