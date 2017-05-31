Депутат Рады заявил о готовности украинской армии за 5 дней разгромить ДНР и ЛНР

Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны за 5-6 дней смять оборону ополченцев Донбасса и выйти к границе России. Об этом он сказал в интервью порталу «Апостроф».

«Они [ополченцы] цепляются, создают целые районы обороны как раз из-за того, что очень сильно боятся, что ВСУ проведут такую операцию и на протяжении, думаю, 5-6 дней выйдут на границу Российской Федерации. Это я беру еще такой средний сценарий. В оптимистичном сценарии, учитывая небольшое расстояние до границы, все может быть намного быстрее», — считает Тымчук.

Самым уязвимым участком обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики он назвал Новоазовский район на юге ДНР. Украинский парламентарий добавил, что военнослужащих ВСУ на линии соприкосновения в три раза больше ополченцев. По его словам, техническое превосходство также на стороне украинской армии. «Соответственно, вопрос проведения с нашей стороны наступательной операции — это вопрос политической воли», — подчеркнул Тымчук.

12 марта заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о попытке украинских силовиков атаковать позиции ополченцев из акватории Азовского моря. Сообщалось, что в территориальные воды народной республики вошли два украинских катера. Ополченцы открыли ответный огонь, один из катеров получил серьезные повреждения.

В начале марта украинские катера обстреляли позиции ополченцев ДНР на побережье Азовского моря.

В феврале украинская армия при попытке прорыва позиций ополчения на побережье Азовского моря потеряла 15 человек убитыми, еще 25 были ранены.