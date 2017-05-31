МИД раскритиковал обвинения Варшавы по поводу идентификации жертв катастрофы

Останки тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском были переданы Варшаве с соблюдением всех необходимых правил и формальностей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«К последующим процедурам, которые осуществлялись уже на территории Польши, российские компетентные органы не имели никакого отношения», — пояснила дипломат.

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Захарова назвала упреки со стороны польских властей в адрес российских специалистов «надуманными и некорректными». Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что расследование катастрофы было максимально открытым.

Дипломат добавила, что останки жертв находились на территории России считаные дни, их идентификацией занимались чиновники из Польши и родственники погибших. «Во многих случаях для этого требовалась генетическая экспертиза. Времени на нее у российских специалистов просто не было, в том числе, поскольку именно польская сторона настаивала на скорейшей отправке тел на родину», — резюмировала Захарова.

29 мая стало известно, что в гробу генерала Бронислава Квятковского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, обнаружены фрагменты останков других семи человек — членов польской делегации.

10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер Ту-154М, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Расследование продолжается как в Польше, так и в России.

