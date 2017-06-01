Молодежная сборная России по футболу забила семь мячей в ворота белорусов

Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) победила команду Белоруссии в товарищеском матче. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в среду, 31 мая, на московском стадионе «Октябрь» и завершился со счетом 7:0. Мячи забили Федор Чалов (22-я минута), Ильзат Ахметов (41), Иван Обляков (51), Алексей Гасилин (79), Зелимхан Бакаев (82, 90) и Даниил Фомин (89).

Матч прошел в рамках подготовки российской команды к отборочному этапу молодежного чемпионата Европы-2019. В квалификационном турнире подопечные Евгения Бушманова сыграют с командами Австрии, Сербии, Македонии, Армении и Гибралтара.