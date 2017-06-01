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Американцы вышли на акцию протеста из-за раненного полицейским негра

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Жители Миннеаполиса (штат Миннесота, США) вышли на демонстрацию из-за ранения полицейскими чернокожего Халила Томпсона. Кадры с места событий публикует Ruptly.

В руках у них были плакаты «Жизни черных важны» и «Требуем справедливости по отношению к Халилу». Между манифестантами и полицейскими возникло несколько стычек, однако никто не пострадал.

Томпсон был ранен на прошлой неделе — патрульный выстрелил в него на территории одного из городских парков, так как увидел, что тот разгуливает по улицам с пистолетом. Как выяснилось впоследствии, оружие было страйкбольным. 18-летний молодой человек был госпитализирован в тяжелейшем состоянии и уже пережил несколько операций — во время одной из них врачам пришлось удалять пулю из мозга пострадавшего.

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