Супруги-москвичи попались при отправке почтой в США запчастей от Калашникова

Семейная пара москвичей попалась при отправке почтой в США запчастей к автомату и пулемету Калашникова. Соответствующее видео опубликовал телеканал «360». Супруги пытались продать 17 предметов от стрелкового оружия заокеанскому покупателю, но были задержаны представителями Шереметьевской таможни.

Во время таможенного досмотра груза подозреваемых были обнаружены защелки магазина, шомпола, ручки от рукоятки перезаряжания, ударники, пламегасители, приклады и другие составные части огнестрельного оружия — всего 17 единиц. По данным таможенников, посылку отправляла 30-летняя женщина по просьбе своего мужа. Мужчина ранее приобрел детали от оружия и подыскал на них покупателя за океаном.