У подмосковного пенсионера нашли арсенал времен Великой Отечественной войны

Видео: мвд.рф

Правоохранительные органы обнаружили у 66-летнего жителя города Дедовск (Истринский район Московской области) арсенал оружия времен Великой Отечественной войны. Оперативное видео во вторник, 23 мая, публикует пресс-служба МВД России.

Пенсионер хранил у себя, в частности, револьвер системы «Наган», пистолет Walther P38, два пулемета, три карабина, два гладкоствольных ружья, патроны различного калибра и 11 предметов, конструктивно схожих с гранатами. По факту обнаружения арсенала возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).