Китайский беспилотник на солнечных батареях забрался в ближний космос

Разработанный в Китае прототип крупногабаритного беспилотного летательного аппарата на солнечных батареях успешно совершил первый полет в ближнем космосе на высоте 20 километров. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая CCTV.

«Разработанный в Китае новый тип беспилотника на солнечной энергии серии "Цайхун" благополучно завершил испытательный полет в ближнем космическом пространстве на высоте 20 тысяч метров», — информирует телеканал.

Беспилотный аппарат может долго находиться в воздухе, не совершая посадок. Инженеры надеются, что в будущем продолжительность беспрерывного полета дрона достигнет нескольких месяцев или даже лет.

Аппарат построен по двухбалочной схеме (хвостовое оперение установлено на двух балках) и оснащен восемью винтовыми двигателями. Максимальный размах его крыльев достигает около 40 метров.

Ближний космос — зона, простирающаяся на высоте 20-100 километров. Ее нижняя граница является потолком для аэростатов, наполненных горячим воздухом.