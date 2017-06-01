«Газпром» спрогнозировал рекордные объемы экспорта газа в 2017 году

Компания «Газпром» прогнозирует рекорд по экспорту газа в 2017 году. Об этом заявил заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев, передает Rambler News Service.

«Идем на рекорд, у нас плюс 9 миллиардов кубометров», — заявил он.

В январе сообщалось, что в начале 2017-го «Газпром» нарастил экспорт газа в Европу на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суточные объемы поставок топлива в этот регион были рекордными из-за резкого похолодания. Потребителям было поставлено 624 миллиона кубометров газа.

В период с 1 января по 31 марта 2017 года «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 15 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 51 миллиарда кубометров.

В 2016 году экспорт газа вырос на 19,9 миллиарда кубометров (на 12,5 процента). Объемы поставок составили 179,3 миллиарда кубометров, что стало максимальный показатель за всю историю компании.