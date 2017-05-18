Польская компания потребовала от Еврокомиссии оштрафовать «Газпром»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG потребовала от Еврокомиссии оштрафовать «Газпром» за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом заявил глава компании Петр Возняк на пресс-конференции, посвященной инициированию антимонопольного расследования против российского газового холдинга, сообщается на сайте польской компании.

По мнению PGNiG, «Газпром» в течение многих лет действует неправомерно. «Нарушения "Газпрома" носят долгосрочный и серьезный характер. Они довели до серьезных нарушений на рынке газа в Центральной Европе. Это касается как конкуренции на рынке газа, так и финансовых потерь потребителей», — заявил Возняк.

В частности, PGNiG считает, что «Газпром» должен ввести изменения в процедуру «бери или плати», снизив в долгосрочных контрактах максимальный уровень обязательного получения газа для клиентов из Центральной и Восточной Европы.

Польская компания предложила не только оштрафовать «Газпром», но и наложить на российскую компанию дополнительные обязательства.

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В конце 2016 года «Газпром» направил Еврокомиссии предложения по урегулированию антимонопольного дела, инициированного в 2012 году. Расследование ЕК, как напоминает РИА Новости, может идти по двум направлениям. Одно из них предполагает штрафы, другое — согласование с компанией обязательств, которые та берет на себя, чтобы снять опасения Еврокомиссии за конкуренцию в странах союза.

В настоящее время «Газпром» ожидает решения Стокгольмского арбитражного суда по иску PGNiG в связи с ценами на российский газ, которое должно быть принято до 30 ноября 2017 года, сообщает Rambler News Service. Слушания по этому делу прошли в начале апреля 2017 года. Арбитражный трибунал предложил провести вторые слушания по делу.

Зимой 2016 года PGNiG подала в Стокгольмский арбитраж иск к «Газпрому» и OOO «Газпром экспорт», оспаривая цену на российский газ. Польская компания отмечает, что иск подан в рамках арбитражного процесса, начатого в мае 2015 года. Иск оспаривает ценовые условия долгосрочного контракта, подписанного в 1996 году.

