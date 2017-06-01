В музее афроамериканской истории в Вашингтоне нашли петлю висельника

Неизвестные оставили петлю висельника в Музее афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне (США). Об этом сообщает The Independent.

Материалы по теме Черное колено Израилево Кто такие негры-иудеи из Соединенных Штатов Америки

Петлю, которая в Соединенных Штатах считается символом расового линчевания, нашли на полу в зале, посвященном сегрегации. На три часа часть выставки закрыли, в здание вызвали полицейских. «Петля долгое время была символом страшных деяний, вызванных к жизни трусостью и бесправием — символом чудовищного насилия по отношению к афроамериканцам», — заявил директор музея Лонни Банч.

По его словам, своим сотрудникам он сказал, что инцидент напоминает о важности их работы. Как уточняет издание, неделей ранее петлю висельника нашли неподалеку от музея: она висела на дереве около музея Хиршхорн.

Музей афроамериканской истории и культуры открылся в сентябре 2016 года. В нем представлена история американских негров с XIX века до наших дней, от рабства до равноправия. В коллекции музея около 36 тысяч экспонатов.