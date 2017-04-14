У американских негров нашли характерные заболевания

Медики из США выявили кардинальные различия между раковыми заболеваниями у негров, рожденных в Америке и Черной Африке. Соответствующее исследование опубликовано в журнале CANCER, кратко о нем сообщает Американское онкологическое общество.

Среди жителей Африки к югу от Сахары более высок по сравнению с неграми США процент таких заболеваний, как рак крови (лейкоз и неходжкинская лимфома), рак предстательной железы (у мужчин) и щитовидной железы (у женщин), онкологии печени и желудка, а также саркома Капоши. Частота возникновения последней, например, у рожденных в Африке женщин в 12 раз выше, чем у американских негритянок.

Между тем у негров, рожденных на территории Африки, был более низкий уровень заболеваний раком легких, и чаще присутствовали злокачественные новообразования толстого кишечника. Например, рак легких примерно на треть реже встречался у людей, рожденных в Африке, чем у появившихся на свет в США.

К подобным выводам ученые пришли, проведя анализ имеющихся по состоянию на 2000-2012 годы статистических данных о заболеваниях среди американских граждан негроидной расы и мигрантами из Африки.

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Население черной Африки является одной из самых быстрорастущих групп людей на планете. В США в 2015 году из этого региона мигрировало около 2,1 миллиона человек. Проведенное учеными исследование позволило отследить раковую нагрузку у негров-граждан США и иммигрантов.

Различие в раковых заболеваниях между американцами и жителями тропической Африки, как полагают ученые, обусловлено влиянием культурных, экологических, социальных и генетических факторов на население указанных регионов.