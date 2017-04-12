Наука и техника
 

Ученые назвали новое полезное свойство свежих фруктов

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Британские и китайские медики показали, что употребление в пищу свежих фруктов связано с низким риском развития диабета и его осложнений. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Люди, которые ели много свежих фруктов, реже сталкивались с диабетом и его осложнениями. Вероятность развития заболевания у них снижалась в среднем на 0,2 процента за пять лет. У пациентов, имеющих диабет, но употребляющих много фруктов, риск смерти от него снижался на 1,9 процента за тот же срок.

К подобным выводам специалисты пришли, в течение семи лет наблюдая за 500 тысячами человек, зарегистрированными в базе CKB (China Kadoorie Biobank). Ученые отслеживали состояние больных диабетом, а также регистрировали новые случаи заболеваний.

По словам авторов, несмотря на то, что имеется много работ, посвященных изучению влияния потребления свежих фруктов на здоровье, их исследование является первым, сосредоточенным исключительно на диабете и его осложнениях. Ученые отмечают, что полученные ими выводы как минимум справедливы для жителей Азии, где традиционно при заболевании диабетом люди употребляют в пищу меньше фруктов.

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