Бизнес
 

Глава «Лукойла» предсказал стоимость нефти до 60 долларов на три года

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Вагит Алекперов
Вагит Алекперов

«Лукойл» при создании своей десятилетней стратегии ориентировался на то, что стоимость нефти в ближайшие три года не поднимется выше 60 долларов за баррель. Об этом глава компании Вагит Алекперов в четверг, 1 июня, сообщил в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы не видим цифр каких-то астрономических, выше 60 долларов в ближайшие три года, потому что достаточно эффективно развиваются энергосберегающие технологии, альтернативная энергетика. Достаточно активно развиваются нетрадиционные месторождения», — заявил Алекперов.

По его словам, стабильная цена в 55-60 долларов устраивает компанию даже в стратегический период. При этом он считает, что в дальнейшем стоимость нефти может все же вырасти, учитывая дефицит.

В январе 2017 года Алекперов спрогнозировал, что в первом полугодии нефть будет стоить 50-60 долларов за баррель.

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