«Газпром нефть» высказалась против приватизации нефтегазового сектора

Президент «Газпром нефти» Александр Дюков назвал необходимость полной приватизации нефтегазового сектора спорной, так как государственные компании могут быть не менее эффективными, чем частные. Об этом он заявил в ходе ПМЭФ-2017, передает корреспондент «Ленты.ру». Он добавил, что есть частные структуры в индустрии, которые работают хуже государственных.

Дюков тем самым ответил главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину, который ранее 1 июня заявил о необходимости приватизировать все госкомпании в нефтяном секторе в течение семи-восьми лет.

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«Нужно понять, чем руководствуется Алексей Леонидович, когда говорит о приватизации полной, какую он видит цель. Этот лозунг, что частные активы заведомо эффективнее, весьма спорен», — сказал Дюков.

15 февраля стало известно о том, что правительство России утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов, доли участия государства в десяти ООО, более тысячи объектов другого имущества государственной казны.