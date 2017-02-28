Медведев заявил о продолжении приватизации

Приватизация госпредприятий будет продолжена, решения о продаже пакетов акций будут приниматься исходя из рыночной конъюнктуры. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что приватизация не связана с сохранением режима антироссийских санкций. При этом она не является для правительства самоцелью. «Что выгодно продавать, то и придется продавать», — отметил премьер-министр. По его словам, это инструмент для пополнения бюджета или смены собственника на более эффективного.
При этом Медведев признал, что приход частного собственника не всегда приводит к ожидаемым результатам. «Бывает лучше, бывает хуже», — заявил он, добавив, что многое зависит о того, как выстроена управленческая команда и какие принципы управления применяются.
15 февраля стало известно о том, что правительство России утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов, доли участия государства в десяти ООО, более тысячи объектов другого имущества государственной казны.