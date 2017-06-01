Обама купил особняк с восемью спальнями за восемь миллионов долларов

Бывший президент США Барак Обама приобрел в Вашингтоне дом стоимостью 8,1 миллионов долларов, сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что особняк расположен в районе Калорама на северо-западе Вашингтона.

Недалеко от нового жилища Обамы находится дом Иванки Трамп, дочери действующего президента США Дональда Трампа.

Покинув Белый дом, чета Обамы снимала этот особняк. Сейчас решили выкупить жилье.

Обама с семьей намерен прожить в столице США еще как минимум два с половиной года, пока дочь бывшего президента Саша не окончит школу в Вашингтоне.

Известно, что ранее этот дом принадлежал пресс-секретарю Билла Клинтона Джо Локхарту. В особняке восемь спален и десять санузлов.

Особняк бывшего президента США занимает второе место по стоимости в районе Калорама, уступая лишь дому основателя компании Amazon и владельца издательского дома Washington Post Джеффа Безоса. Цена этого особняка — около 23 миллионов долларов.

