Туалетную бумагу с Трампом начнут выпускать в Мексике

В Мексике начнут выпускать туалетную бумагу с изображением президента США Дональда Трампа, пишет портал Excelsior. С такой инициативой выступил мексиканский бизнесмен Антонио Батталья, объяснив ее обидой за оскорбления, которые Трамп нанес его соотечественникам.

Бумага будет выпускаться под брендом Trump, в качестве рекламных слоганов используют фразы «Мягкость без границ» и «Это стена, за которую мы заплатим».

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Мексиканский институт промышленной собственности предоставил компании Трампа право на использование бренда Trump в ряде отраслей, таких как строительство, туризм, гостиницы, недвижимость и финансовые услуги. Но Trump Organization не сочла нужным зарегистрировать знак для изготовления туалетной бумаги.

Бумага, как ожидается, поступит в продажу позже в этом году. 30 процентов средств от продажи будут переданы в поддержку программ для мигрантов. Батталия сказал, что он «очень расстроен» словами Трампа, назвавшего иммигрантов, въезжающих в США нелегально, преступниками, наркоторговцами и насильниками.

Предприниматель подписал контракт на 400 тысяч песо (21,4 тысячи), на эти деньги будет произведено бумаги на два грузовика.

На упаковке рулона изображен мужчина со светлыми волосами, что намекает на образ Трампа. Он поднимает большой палец в знак одобрения.

25 января Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Также Трамп говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты. Мексика с таким подходом не согласна.