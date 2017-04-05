Пограничники из США рассказали об отпугивающем нелегалов «Трамп-эффекте»

Из-за политики президента США Дональда Трампа границу между Мексикой и Соединенными Штатами стало пересекать рекордно низкое число нелегалов. Об этом сообщает Associated Press.
За март сотрудники пограничной службы поймали почти 12,5 тысяч человек — это самый низкий показатель за последние 17 лет. Обычно каждый месяц границу нелегально переходят несколько десятков тысяч человек. Министр внутренней безопасности Джон Келли в своем обращении к Сенату Конгресса США отказался признать это случайностью и поблагодарил за данную тенденцию Трампа.
«Многие матери слышали, что Трамп может поменять закон так, чтобы матерей высылали, а детей оставляли в США. Это многих остановило», — рассказал агентству 29-летний житель Сальвадора, все же решивший перебраться в Соединенные Штаты. Как отмечает Associated Press, окончательно масштаб «Трамп-эффекта» можно будет оценить по истечении нескольких месяцев.
Трамп 25 января подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Президент также говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты. Мексика с таким подходом не согласна.