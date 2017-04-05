Пограничники из США рассказали об отпугивающем нелегалов «Трамп-эффекте»

Из-за политики президента США Дональда Трампа границу между Мексикой и Соединенными Штатами стало пересекать рекордно низкое число нелегалов. Об этом сообщает Associated Press.

За март сотрудники пограничной службы поймали почти 12,5 тысяч человек — это самый низкий показатель за последние 17 лет. Обычно каждый месяц границу нелегально переходят несколько десятков тысяч человек. Министр внутренней безопасности Джон Келли в своем обращении к Сенату Конгресса США отказался признать это случайностью и поблагодарил за данную тенденцию Трампа.

Материалы по теме Две родины, ни одного дома Как живут депортированные из США мексиканцы

«Многие матери слышали, что Трамп может поменять закон так, чтобы матерей высылали, а детей оставляли в США. Это многих остановило», — рассказал агентству 29-летний житель Сальвадора, все же решивший перебраться в Соединенные Штаты. Как отмечает Associated Press, окончательно масштаб «Трамп-эффекта» можно будет оценить по истечении нескольких месяцев.

Трамп 25 января подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Президент также говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты. Мексика с таким подходом не согласна.