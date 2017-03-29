В Вашингтоне засомневались в возможности разделить Рио-Гранде стеной

Стена, которая отделит США от Мексики, может не на всем протяжении быть сплошной. Об этом сообщил глава американского министерства внутренних дел Райан Зинке, его слова передает ресурс Politico.
«Граница — дело сложное, одной стеной не обойтись. Вот, например, Рио-Гранде — с какой стороны реки ставить эту стену?» — задался вопросом глава МВД. По его словам, США не намерены возводить заграждение на своей территории и таким образом уступать Мексике всю реку, но строить его в воде тоже нельзя.
Зинке заключил, что в некоторых местах электронный контроль границы может быть эффективнее, чем физические барьеры.
Президент США Дональда Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, 25 января. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Президент также говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты.