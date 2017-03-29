В Вашингтоне засомневались в возможности разделить Рио-Гранде стеной

Стена, которая отделит США от Мексики, может не на всем протяжении быть сплошной. Об этом сообщил глава американского министерства внутренних дел Райан Зинке, его слова передает ресурс Politico.

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«Граница — дело сложное, одной стеной не обойтись. Вот, например, Рио-Гранде — с какой стороны реки ставить эту стену?» — задался вопросом глава МВД. По его словам, США не намерены возводить заграждение на своей территории и таким образом уступать Мексике всю реку, но строить его в воде тоже нельзя.

Зинке заключил, что в некоторых местах электронный контроль границы может быть эффективнее, чем физические барьеры.

Президент США Дональда Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, 25 января. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Президент также говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты.