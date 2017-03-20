В Испании на фестивале сожгли чучело строящего стену Трампа

Сотни посетителей фестиваля Файяс в испанском городе Валенсия собрались посмотреть на сожжение чучела возводящего приграничную стену президента США Дональда Трампа. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Местная пожарная бригада потушила конструкцию после окончания фестиваля. Фестиваль огня, посвященный валенсийскому сообществу Испании, проводится ежегодно в день памяти Святого Иосифа.

Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, 25 января. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Президент также говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты.