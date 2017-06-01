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Школьники устроили водопад из тетрадей и прокатились на нем

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В честь окончания школы американские подростки из города Чандлер (штат Аризона, США) устроили водопад из своих тетрадей с домашними заданиями. Об этом сообщает Mashable.

На видеоролике в течение полутора минут с верхнего этажа на школьную лестницу сыплются тетради и отдельные бумажные листы. Потом школьники начинают скатываться по ним вниз, как по водяной горке.

Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте под названием @GIRLposts и набрало более 11 тысяч ретвитов и 33 тысяч лайков. В комментариях пользователи восхищаются оригинальной идеей и сочувствуют уборщику, который работает в этой школе.

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