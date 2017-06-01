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Двое сенаторов в США предложили ужесточить санкции против России

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Два члена сената Конгресса США выступили с инициативой ужесточить санкции против России из-за ее политики в отношении Украины и Сирии, а также «вторжения в киберсистемы» Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение внесли глава банковского комитета сената Майк Крэпо из Айдахо и старший демократ в комитете Шеррод Браун из Огайо.

По их словам, законопроект откроет путь к введению «широкомасштабных» новых санкций, нацеленных на сектора экономики России, включая горнодобывающую, металлургическую, а также железные дороги.

Документ предусматривает кодификацию и ужесточение существующих санкций, упомянутых в исполнительных указах. Речь идет об ограничительных мерах, влияющих на российские энергетические проекты и долговое финансирование в ключевых секторах экономики.

«Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебной, упрямой державой, которая развертывает свою военную деятельность, связанную с кибер-информационным шпионажем, и придерживающейся экономической тактики, направленной на то, чтобы нанести вред США и вбить клин между ними и их союзниками», — говорится в заявлении комитета.

Вопрос об антироссийских санкциях ряд сенаторов в обеих ведущих партиях подняли после того, как разведывательное сообщество объявило в январе о своем выводе, что Россия вмешалась в выборы в 2016 году, чтобы содействовать победе республиканца Дональда Трампа.

26 мая представитель Белого дома заявил, что Трамп не собирается снимать с России санкции и не исключает возможности их ужесточения.

После присоединения Крыма к России и начала военных столкновений на востоке Украины в 2014 году США и ряд стран ввели финансовые санкции против РФ, ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. В ответ Москва запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.

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