В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России

Президент США Дональд Трамп не собирается снимать с России санкции и не исключает возможности их ужесточения. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу, 26 мая, представитель Белого дома журналистам в итальянской Таормине, где проходит саммит G7.
«Мы не снимаем наши санкции в отношении России. Если уж на то пошло, мы скорее будем жестче по отношению к России», — подчеркнул он.
По словам представителя администрации США, Трамп «хочет, чтобы санкции оставались на месте».
«Я думаю, что президент ясно дал понять, как россияне могут отменить санкции и как мы можем снять их», — отметил он.
Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон заявил, что на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО развернулись «широкие дискуссии» относительно антироссийских санкций.
Также Кон сообщил, что у Трампа пока не сформировалась позиция по санкциям против России. «Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него есть много вариантов», — сказал он.
В 2014 году после присоединения Крыма к России и начала военных столкновений на востоке Украины США и ряд стран ввели финансовые санкции против РФ, ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. Москва в ответ запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.