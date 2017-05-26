В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России

Президент США Дональд Трамп не собирается снимать с России санкции и не исключает возможности их ужесточения. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу, 26 мая, представитель Белого дома журналистам в итальянской Таормине, где проходит саммит G7.

«Мы не снимаем наши санкции в отношении России. Если уж на то пошло, мы скорее будем жестче по отношению к России», — подчеркнул он.

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По словам представителя администрации США, Трамп «хочет, чтобы санкции оставались на месте».

«Я думаю, что президент ясно дал понять, как россияне могут отменить санкции и как мы можем снять их», — отметил он.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон заявил, что на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО развернулись «широкие дискуссии» относительно антироссийских санкций.

Также Кон сообщил, что у Трампа пока не сформировалась позиция по санкциям против России. «Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него есть много вариантов», — сказал он.

В 2014 году после присоединения Крыма к России и начала военных столкновений на востоке Украины США и ряд стран ввели финансовые санкции против РФ, ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. Москва в ответ запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.