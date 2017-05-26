Туск призвал G7 продолжить политику санкций против России

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Москва не сделала ничего для отмены антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters.

«Со времени последнего саммита "Большой семерки" в Японии [в 2016 году] мы не увидели ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я призываю лидеров G7 подтвердить эту политику», — сказал он журналистам на Сицилии.

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Туск напомнил, что санкционный конфликт может быть решен только путем выполнения минских соглашений.

Государства-члены Евросоюза, США и ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, увязав их со вхождением в состав России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер западные страны увязывают с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине (эти и многие другие пункты договоренностей до сих пор не выполнены).

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта, а ответственность за выполнение соглашений лежит на киевских властях. Помимо этого, в России подчеркивают, что процедура воссоединения с Крымом полностью соответствовала международным нормам.