СМИ узнали о готовности G7 ужесточить санкции против России

Страны «Большой семерки» готовы ужесточить санкции в отношении России, если Москва не выполнит положения минских соглашений. Об этом стало известно итальянскому агентству ANSA, которое, как сообщает ТАСС, ссылается на информированные источники в кулуарах саммита G7, проходящего в Таормине на Сицилии.

В частности, агентство сообщает, что готовность G7 усилить давление на Россию в случае невыполнения ею обязательств в соответствии с минскими соглашениями будет прописана в итоговом документе саммита отдельным пунктом. Подчеркивается, что США согласны с необходимостью в санкциях.

В то же время, например, по данным Reuters, лидеры стран «Большой семерки» не согласовали формулировки по поводу антироссийских санкций. Однако, как сообщает РИА Новости, вопрос согласования текста итогового документа не будет проблемой.

«Они [лидеры стран G7] еще не обсуждали тему России и Украины. Это важно. Так что мы посмотрим, к чему они придут. Наше понимание заключается в том, что это не сложная проблема для лидеров. После встречи шерп открытым остается только вопрос о том, повторять ли заявление стран "Семерки" о том, что они готовы увеличить ставки, то есть принять новые санкции, если ситуация ухудшится», — цитирует агентство высокопоставленного источника в делегации ЕС.

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При этом, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в интервью ТАСС заявил, что страны G7 признали важность диалога с Россией. Однако, по его словам, это не означает «уменьшения давления» на Москву в плане «ее ответственности в украинском кризисе».

Министр отметил, что страны «группы семи» не намерены уменьшать свое давление на Россию: «что касается европейских санкций, их продолжительность зависит от реализации минских соглашений, и это остается ориентиром для Италии», — указал Альфано.

Саммит «Большой семерки» проходит в Италии 26 и 27 мая. В нем участвуют лидеры США, Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии и Японии. Россия была исключена из организации в 2014 году после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта на Украине. Запад не признает результаты референдума в Крыму и считает полуостров аннексированной территорией. Также Москву обвиняют в вооруженной помощи ополченцам Донбасса, которые воюют против киевских властей.

Минские соглашения — документ, принятый в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России. Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины. В Москве считают, что Киев не выполняет положения, приписанные в соглашениях