Шарий рассказал об истеричности Порошенко

Причиной увольнения министра информационной политики Украины Юрия Стеця могла быть истерика президента страны Петра Порошенко из-за распространенных местным каналом фейковых новостей. Такое предположение к интервью «Ленте.ру» в четверг, 1 июня, высказал журналист и блогер Анатолий Шарий.

«Зная истеричность Порошенко, я могу представить? какой он закатил скандал в своей администрации, как распекал Стеця. Говорят про проблемы со здоровьем. Думаю, после истерик Порошенко эти проблемы стали такими, что иного выхода, кроме отставки, уже и не было», — отметил журналист.

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Ранее в этот же день портал «Главновости» сообщил, что Роман Чайка и Богдан Буткевич — журналисты «5 канала», который принадлежит Порошенко, в конце мая выпустили в эфире сведения, которые якобы компрометируют Шария и содержат его личные данные. Позже Шарий сообщил, что намеренно подсунул ведущим канала ложную информацию. Это послужило поводом для отставки Стеця.

Журналист Буткевич был также фигурантом другого медийного скандала. 18 мая директор киевского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная обратилась в полицию по поводу заявлений Буткевича в прямом эфире от 10 мая. Тогда он призывал расстреливать участников акции «Бессмертный полк».

Анатолий Шарий — известный блогер, который критикует украинские СМИ за разжигание розни и некомпетентность.