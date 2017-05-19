На Украине возмутились призывами из телевизора к расстрелам ветеранов

Директор киевского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная потребовала от полиции привлечь к уголовной ответственности ведущих украинского канала «Еспресо ТV» Богдана Буткевича и Сергея Чернышева за призывы к этническим чисткам и расстрелам. Об этом она написала в Facebook.
По словам Бережной, она направила заявление в Главное управление Национальной полиции Киева по поводу высказываний Буткевича и Чернышева в прямом эфире 10 мая. Тогда журналисты комментировали приуроченную ко Дню Победы акцию ветеранов Великой Отечественной войны.
«Надо их как-то расстреливать, надо начинать как-то их расстреливать (...) Только этнические чистки спасут эту страну», — цитирует ведущих Бережная. Кроме того, по ее словам, журналисты назвали участников акции дерьмом и совком, способными только бухать.
По словам Бережной, даже в случае отказа в полиции она будет в суде добиваться «возбуждения уголовного дела в отношении вышеуказанных так называемых журналистов и привлечения их к уголовной ответственности».
9 мая во многих городах Украины прошли столкновениям между националистами и демонстрантами, вышедшими отмечать День Победы (Киев официально именует праздник Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне). Неоднозначное отношение праздник вызвал и у украинских властей — полиция задерживала людей с советской символикой и георгиевской лентой. В тот же день президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне «для удовлетворения своих реваншистских, имперских и экспансионистских нужд».