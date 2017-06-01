Крупнейший самолет для запуска ракет в космос создали в США

Компания Stratolaunch, принадлежащая миллиардеру Полу Аллену (Paul Allen), представила самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска космических ракет-носителей. Размах его крыльев составляет 117 метров, пишет издание Space.com.

«Мы рады сообщить, что презентация самолета Stratolaunch станет важным рубежом на пути к созданию удобного, надежного и привычного способа доставки грузов на низкую околоземную орбиту, — заявил генеральный директор компании Джин Флойд (Jean Floyd). — Это означает завершение первого этапа создания самолета и начало этапа наземных и летных испытаний».

Флойд уточнил, что самолет создавался для запуска ракет-носителей Pegasus XL, созданных корпорацией Orbital OTK. Stratolaunch сможет запускать одновременно до трех ракет, однако во время тестов будет нести лишь одну. Масса аппарата составляет 250 тонн, а с полной нагрузкой — 590 тонн.