Турецкие ВВС нанесли удар по курдам на севере Ирака

Турецкие ВВС разбомбили позиции курдов на севере Ирака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление пресс-службы армии Турции.

По словам турецких военных, в результате авиаудара по одному из курдских лагерей, расположенных вблизи от турецкой границы, были уничтожены шесть боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Они проходили подготовку перед совершением очередного теракта на территории Турции.

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Турецкие военные регулярно атакуют позиции подразделений РПК, расположенные неподалеку от горного хребта Синджар на северо-западе Ирана. Анкара полагает, что в этих районах находятся склады, откуда в Турцию доставляют оружие и взрывчатку для атак на блокпосты, а также тренировочные лагеря, где проходят подготовку курдские боевики.

С 1984 года РПК ведет вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.