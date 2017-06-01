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США ужесточили правила выдачи въездных виз

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США подготовили новую анкету для просителей американской визы во всех странах мира. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о дополнительном бланке, заполнение которого могут потребовать консульские работники. Желающие въехать в Соединенные Штаты должны будут указать свои ники в социальных сетях, адреса электронной почты и номера телефонов, которые использовались в течение пяти лет.

Кроме того, опросник требует предоставить биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, по которым жил заявитель, а также страны, в которые ездил.

Как отмечает агентство, принятые меры являются частью усилий по ужесточению проверки потенциальных визитеров. Новый бланк был утвержден 23 мая, несмотря на критику, звучавшую во время общественного обсуждения. Противники нововведения утверждали, что отвечать на предлагаемые вопросы станет чрезмерно обременительно, это приведет к задержкам в обработке документов и отпугнет иностранных студентов и ученых.

По словам представителя Госдепартамента, дополнительную информацию о просителе запросят, если будет установлено, что такие сведения «необходимы для подтверждения личности или проведения более строгой проверки в интересах национальной безопасности».

Президент Дональд Трамп обещал усилить меры по обеспечению нацбезопасности, предлагая увеличить финансирование Пентагона, и защитить границы страны (в частности он говорил, что заставит Мексику заплатить за строительство стены на южной границе США). Американский лидер также пытался ввести временный запрет на поездки для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением, однако указ был блокирован судом, который признал его дискриминационным.

В Соединенных Штатах один из самых строгих процессов получения визы в мире.

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