Созданный после объединения ВТБ и ВТБ 24 банк заработает в 2018 году

Созданный после объединения ВТБ и ВТБ 24 банк начнет работу 8 января 2018 года. Об этом в четверг, 1 июня, в рамках ПМЭФ-2017 сообщил глава ВТБ Андрей Костин, передает Rambler News Service.

«Здесь полное присоединение, оно осуществится 8 января одномоментно, после больших каникул», — приводит агентство его слова.

По его словам, сейчас идет согласование структуры, позиций и функционала топ-менеджмента.

ВТБ — российская финансовая группа, в нее входит более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финрынка. Основным акционером банка является РФ: в лице Росимущества и министерства финансов государству принадлежит 60,9 процента голосующих акций.

ПМЭФ-2017 проходит в северной столице с 1 по 3 января. Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в глобальной экономике.