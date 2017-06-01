В сети поностальгировали по детским мечтам «вырасти и купить»

Пользователи Facebook по случаю Дня защиты детей делятся своими детскими мечтами о том, что хотели купить, когда станут взрослыми.

Юзеры публикуют посты с хештегом #вырастуикуплю: многие хотели накопить на хорошую машину, приобрести велосипед или завести питомца.

Некоторые пользователи признались, что в детстве не мечтали о таких взрослых вещах и поэтому предпочитали дождаться того времени, когда можно самостоятельно купить себе книгу, куклу, чипсы или газировку.

В апреле пользователи Facebook устроили массовый флешмоб, основанный на воспоминаниях о первых мобильных телефонах. Многие признались, что скучают по кнопочным устройствам.