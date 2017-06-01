В Шри-Ланке спасли выбросившихся на берег дельфинов

В Шри-Ланке спасли около 20 черных дельфинов-гринд, которые выбросились на берег. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает издание The Daily Telegraph.

Гринды выбросились на пляж, расположенный недалеко от порта в городе Тринкомали на северо-востоке острова. Местные жители и моряки совместными усилиями перетащили оказавшихся на суше животных в море.

«Это была очень деликатная задача — столкнуть их в воду, не причинив вреда, — говорит представитель военного флота Шри-Ланки Чаминда Валакулуге (Chaminda Walakuluge). — Но конец оказался счастливым».

Остается неясным, что побудило дельфинов выброситься на берег. По одной из версий, аномальное поведение может быть связано с тропическим циклоном «Мора», бушующим в Бенгальском заливе.

По последним данным, в результате наводнений и оползней погибли 203 жителя Шри-Ланки, 96 пропали без вести.

В феврале сообщалось, что в Новой Зеландии выбросились на берег сотни гринд. Несмотря на усилия добровольцев, часть животных спасти не удалось..

Гринды — род морских млекопитающих из семейства дельфиновых. Длина особи варьируется от 3,6 до 8,5 метров, а средний вес составляет 800 килограммов. По оценке биологов, у берегов Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки, Аргентины и Чили, в 2006 году обитали около 200 тысяч гринд.