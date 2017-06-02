Запущена ракета Ariane 5 с двумя спутниками связи

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками. Трансляция старта осуществлялась на сайте компании Arianespace.

Старт состоялся в 20:45 в четверг по местному времени (02:45 мск пятницы, 2 июня).

Задачей пуска является выведение на орбиту телекоммуникационных аппаратов ViaSat-2 Eutelsat 172B.

Это 558-й и 559-й по счету спутники, запущенные Arianespace, и 289-й запуск, произведенный компанией.

Запуск, произведенный в четверг, 1 июня, стал шестым запуском с космодрома в этом году и третьим по счету запуском, осуществленным с помощью ракеты-носителя Ariane 5.