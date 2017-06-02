В Москве назвали дестабилизирующим шагом переброску в Европу американских B-52

Переброска американских стратегических бомбардировщиков B-52 в Европу является дестабилизирующим шагом, который наносит ущерб международной безопасности. Об этом заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

«То, что к границам России стягиваются натовские силы, которые отрабатывают боевые задачи при поддержке стратегических бомбардировщиков из США, способных нести ядерное оружие, отнюдь не способствует деэскалации напряженности в Европе. Наращивание отдельными странами и их союзами своих военных потенциалов, тем более поблизости от рубежей нашей страны, наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку», — отметил он.

Ранее, 1 июня, Европейское командование вооруженных сил США сообщило, что на авиабазу Фэйрфорд (Великобритания) прибыли бомбардировщики B-52H и 800 человек летного и технического персонала. Самолеты постоянно базируются в Барксдейле (штат Луизиана) в составе 2-го бомбардировочного авиакрыла.

Прибывшие на Фэйрфорд самолеты будут задействованы в учениях Arctic Challenge, Saber Strike и BALTOPS, которые проводятся в зоне ответственности Европейского командования вооруженных сил США. Они пробудут в Великобритании до 16 июня.