Девочка поразила жюри навыками чревовещателя и заслужила «золотой гудок»

12-летняя Дарси Линн (Darci Lynne) поразила жюри телевизионного конкурса America's Got Talent навыками чревовещателя. Ролик был опубликован на YouTube-канале шоу.

На видео, которое за два дня набрало более 4,2 миллиона просмотров, Линн, не раскрывая рта, выступает вместе с куклой крольчихи Петунии, которая якобы исполняет песню Summertime американского композитора Джорджа Гершвина. После окончания номера зал стоя аплодировал талантливой чревовещательнице.

Особенно выступление Линн впечатлило бывшую участницу Spice Girls Мелани Браун. «Ты растопила мое сердце, ты великолепна! Я пытаюсь подобрать слова, чтобы описать насколько это было восхитительно. А знаешь что!» — воскликнула она и ударила по кнопке Golden Buzzer, нажатие на которую вызвало «дождь» из конфетти.

Golden Buzzer — специальная кнопка на America's Got Talent. Каждому члену жюри разрешено нажать на нее только один раз и таким образом сразу отправить участника прослушивания в полуфинал, независимо от мнений остальных судей.