Житель Саратова бросил гранату в пришедших к нему с обыском полицейских

В Саратове мужчина бросил гранату в пришедших к нему с обыском полицейских. Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель регионального следственного управления СКР Екатерина Пирская, два офицера полиции ранены, покушавшийся задержан.

Инцидент, по ее словам, произошел в поселке Поливановка, находящемся в Ленинском районе областного центра. «В рамках расследования уголовного дела в пятницу вечером сотрудники полиции получили санкцию суда на обыск в частном доме и прибыли для проведения следственных действий. Хозяин дома пропустил оперативников во двор, а затем внезапно достал гранату и подорвал ее. Оба полицейских получили ранения и госпитализированы», — сообщила официальный представитель СУ СКР по Саратовской области.

Екатерина Пирская уточнила, что вошедшие на территорию домовладения вместе с полицейскими в качестве понятых два местных жителя не пострадали — правоохранители успели вывести их со двора.

Подозреваемый задержан, уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, обыск должен был проводиться в рамках расследования уголовного дела по статье «торговля наркотиками». По его результатам хозяин дома мог стать обвиняемым.

В апреле 2017 года в компьютерном зале в Дагестанском селе Агвали взорвалась принесенная несовершеннолетним граната. В результате один школьник погиб и еще восемь получили ранения.