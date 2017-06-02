Конгрессмены потребовали лишить зятя Трампа допуска к секретным документам

Группа из 52 американских конгрессменов направила письмо на имя юрисконсульта Белого дома Дона МакГана с требованием лишить допуска к секретным документам Джареда Кушнера — старшего советника президента Дональда Трампа и его зятя. Текст документа опубликован на сайте одного из авторов обращения конгрессмена Джерольда Надлера.

«Недавние публикации о контактах Кушнера с российскими представителями, являются тревожным признаком того, что администрация [Белого дома] продолжает политику отказа от честности и прозрачности в общении с американским народом», — говорится в письме.

«Мы должны добраться до сути в деле о вмешательстве России в наши выборы. То, что высокопоставленные чиновники Белого дома скрывают информацию о предыдущих контактах с российскими представителями или любыми другими иностранными представителями, абсолютно неприемлемо», — подчеркивается в послании.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет Кушнеру, которого обвинили в связях с представителями России. «Джаред делает отличную работу для страны. Я полностью ему доверяю. Он уважаем буквально всеми, и он работает над программами, которые сэкономят для нашей страны миллиарды долларов», — заявил американский лидер.

Тремя днями ранее газета The Washington Post, ссылаясь на доклад разведки, сообщила, что Кушнер и посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждали возможность создания «секретного и безопасного канала связи» между переходной командой Трампа и Кремлем. Как отмечала газета, Кисляк доложил руководству в Москве о том, что Кушнер сделал это предложение во время встречи в начале декабря в Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

Москву многократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.