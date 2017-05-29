Трамп заявил о полном доверии своему зятю

Президент США Дональд Трамп полностью доверяет своему старшему советнику и зятю Джареду Кушнеру, которого обвинили в связях с представителями России. Американский лидер указал на это в своем заявлении, которое распространила в воскресенье, 28 мая, газета The New York Times.

«Джаред делает отличную работу для страны (США — прим. «Ленты.ру»). Я полностью ему доверяю. Он уважаем буквально всеми, и он работает над программами, которые сэкономят для нашей страны миллиарды долларов», — цитирует Трампа издание.

Кроме того, как отмечает американский лидер, Кушнер — «очень хороший человек».

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26 мая газета The Washington Post, ссылаясь на доклад разведки, сообщила, что Кушнер и посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждали возможность создания «секретного и безопасного канала связи» между переходной командой Трампа и Кремлем. Как написала газета, Кисляк доложил руководству в Москве о том, что Кушнер сделал это предложение во время встречи в начале декабря в Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

Днем ранее телеканал NBC News сообщил, что ФБР начало проверку по «российскому делу» в отношении Кушнера. Источники канала указывали, что он владеет важной информацией, которая имеет отношение к расследованию «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года», курировать которое 18 мая был назначен экс-директор ФБР Роберт Мюллер.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.