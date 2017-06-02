Дети-полицейские арестовали Козловского и побили Урганта за чтение «Гамлета»

В выпуске шоу «Вечерний Ургант» от 1 июня показали пародию на резонансное видео с задержанием мальчика за чтение «Гамлета» на Арбате. Отрывок передачи был опубликован на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

В ролике актер Данила Козловский декламирует «Гамлета», после чего его задерживают трое детей-полицейских. Снимающий происходящее на камеру Иван Ургант пытается выяснить мотивы стражей порядка, за что один из них толчком валит его на землю.

26 мая полицейские задержали на улице Воздвиженка мальчика, декламировавшего «Гамлета». Неподалеку была его мачеха, попытавшаяся забрать ребенка у сотрудников правоохранительных органов. Вскоре мальчика отпустили из полиции, на его отца составили протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителем несовершеннолетнего обязанностей по воспитанию»), а на его жену — по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).