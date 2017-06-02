Одесская прокуратура разрешила эксгумацию тел погибших 2 мая 2014 года

Прокуратура Одесской области удовлетворила ходатайство эксперта Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз относительно эксгумации тел шестерых погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что цель эксгумации — удостовериться в правильности установления причин смерти. Дата проведения следственного действия пока не определена.

30 января начальник главного управления национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин сказал, что многие улики по делу о пожаре 2 мая 2014 года потеряны. По мнению Головина, не следует «спешить с расследованием» дела.

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Международные организации неоднократно критиковали Киев за недостаточный прогресс в деле расследования событий 2 мая в Одессе. В июле 2016-го глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер призвала украинские власти провести безотлагательное и тщательное следствие по факту гибели людей в Доме профсоюзов.

2 мая 2014 года в Одессе произошли крупнейшие столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками «Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который потом был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них арестована, причем все они являются исключительно сторонниками «Антимайдана».