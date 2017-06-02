Власти Юты выступили против брака между мужчиной и малолетним ноутбуком

Офис генерального прокурора американского штата Юта призвал суд отклонить исковое заявление мужчины, который добивается права заключить брак со своим ноутбуком. Об этом сообщает UPI.

«Брак с портативным компьютером или с несколькими партнерами не являются правами, защищенными Конституцией, — пишет помощник генерального прокурора штата Юта Дэвид Вулф (David Wolf) в направленном суду документе. — Кроме того, даже если бы это было не так, если его компьютер не достиг 15-летнего возраста, он слишком молод для брака по законам Юты».

Бывший адвокат Крис Севьер (Chris Sevier) судится с губернатором штата Юта Гэри Хербертом (Gary Herbert), генеральным прокурором Шоном Рейесом (Sean Reyes) и окружным секретарем Брайаном Томпсоном (Bryan Thompson). Он требует узаконить браки с компьютерами и полигамию, ссылаясь на то, что ранее были разрешены однополые браки.

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В прошлом Севьер проиграл несколько аналогичных исков в других штатах и обращался к федеральному судье Солт-Лейк-Сити с ходатайством о запрете однополых браков. Кроме того, он обвинял компанию Apple в том, что из-за нее пристрастился к порнографии, и добивался принятия закона, обязывающего производителей компьютеров и мобильных устройств блокировать доступ к порносайтам.

В мае сообщалось, что жительница американского города Сан-Диего заключила неофициальный брак с железнодорожной станцией Санта-Фе.