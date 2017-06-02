Белая акула увязалась за байдаркой в Калифорнии

Байдарочник, вышедший в море в районе американского города Санта-Круз (штат Калифорния), снял на видео увязавшуюся за ним белую акулу. Об этом пишет UPI.

Молодая белая акула несколько минут плавала вокруг байдарки, но так и не напала. На видео мужчина сообщил, что хищник подбирается ближе с каждым кругом, и упомянул, что видел над водой еще один плавник. «Очень круто!» — возбужденно прокомментировал он.

Издание отмечает, что встреча с акулой вызвала у байдарочника не страх, а восторг. По его словам, он был удивлен, что рыба так долго не отставала от него.

Белые акулы — одни из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем они вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В мае сообщалось, что в Австралии белая акула длиной 2,7 метра запрыгнула в моторную лодку, где находился рыбак.