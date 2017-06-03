Росгвардия за 40 минут нашла в Москве угнавших Mercedes уроженцев Кавказа

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух подозреваемых в угоне автомобиля Mercedes-Benz. Об этом сообщается в субботу, 3 июня, на сайте федеральной службы.

Как передает пресс-служба, злоумышленники, угрожая ножом, похитили машину у владельца и скрылись. Потерпевший обратился в полицию, в городе ввели план «Перехват».

Автомобиль обнаружили через 40 минут и блокировали на улице Народного Ополчения сотрудники вневедомственной охраны московского управления Росгвардии. Один из подозреваемых попытался скрыться, но ему не удалось.

Задержанными оказались 36-летний и 42-летний уроженцы Северо-Кавказского федерального округа. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Телеканал «360» отмечает, что пытавшегося сбежать угонщика поймали на улице Маршала Тухачевского. Ресурс также опубликовал видео с места задержания. В ролике одного из мужчин, в частности, спрашивают о ноже, однако он заявляет, что ничего не знает.

В апреле сообщалось, что в центре Москвы водитель Mercedes выстрелил в голову другому автомобилисту после ДТП и скрылся с места происшествия.