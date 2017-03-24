В Москве объявили план «Перехват» ради похитителя банки кофе

Полиция задержала подозреваемого в похищении банки кофе из магазина на северо-востоке Москвы. Для поимки подозреваемого 23 марта в городе был объявлен план «Перехват», сообщает телеканал «360».

Вечером пять автомобилей ДПС окружили машину с предполагаемым преступником на перекрестке возле станции метро «Бабушкинская». В автомобиле находились два человека. Задержаны оба.

В столичном главке МВД рассказали, что в полицию позвонил охранник продуктового магазина. Он сообщил, что покупатель открыто похитил банку кофе и скрылся на автомобиле.

Машину оперативно обнаружили, подозреваемый — водитель — отрицает свою вину.

Во сколько оценен причиненный магазину ущерб, не уточняется.

Видео: Телеканал 360

«Перехват» — план, который вводится, когда сотрудникам правоохранительных органов нужно найти машину, участвующую в преступлении. Для этого создается оперативная группа, координирующая все действия в зоне поиска.

По словам эксперта «Ленты.ру», в данном случае полицейские могли ввести «Перехват» ради тренировки стражей порядка. Специалист пояснил, что ущерб от действий злоумышленника не может быть настолько велик, чтобы нужно было задействовать значительные силы. План «Перехват» объявляется, например, если был совершен угон автомобиля, или если водитель сбил пешехода и уехал. Однако и в случае кражи банки кофе у силовиков есть такое право.