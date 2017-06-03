Минобороны намерено модернизировать вертолеты Ка-52 с учетом опыта в Сирии

Минобороны России намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии. Об этом заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения авиационного завода «Прогресс», передает РИА Новости.

«После практической работы в Сирии у нас появились определенные пожелания по повышению эффективности этой машины. Мы обговаривали вопросы модернизации с разработчиками основных боевых узлов», — пояснил Борисов.

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По его словам, Ка-52 отлично зарекомендовал себя в Сирии. «Были проведены работы с новой управляемой ракетой «Вихрь» — у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы наметили пути решения», — отметил замминистра.

Ка-52 «Аллигатор» — разведывательно-ударный вертолёт нового поколения, разработанный ОАО «Камов» — конструкторским бюро холдинга «Вертолеты России». Машина способна поражать бронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Арсеньевский завод «Прогресс» (входит в состав «Вертолетов России») с 2012 года ведет реализацию масштабного контракта объемом 120 миллиардов рублей, заключенного с Минобороны. По этому контракту военные до 2020 года должны получить 146 вертолетов Ка-52.

31 января в пресс-службе корпорации «Вертолеты России» рассказали, что в 2017 году производство Ка-52 будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт. Первая опытная машина для инозаказчика уже собрана и успешно проходит плановые испытания. Контракт на поставку 46 вертолетов Ка-52 в Египет был подписан осенью 2015 года. Предположительно, Каир также закажет (или уже заказал) еще несколько вертолетов Ка-52К в морской версии для оснащения авиагрупп двух десантных кораблей типа «Мистраль».

Российская авиагруппа была развернута в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе правительства, после чего включилась в борьбу с террористическими группировками.